Come anticipato dalla stessa azienda, quest'oggi ha debuttato nel nostro paese un nuovo modello 5G del brand, fratello minore dell'apprezzato X50 Pro (qui trovate la nostra recensione). Siete pronti a conoscere tutto su Realme X50 5G, tra scheda tecnica, design, prezzo e disponibilità in Italia? Allora eccovi serviti!

Realme X50 5G ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il termini di design siamo di fronte ad uno smartphone che ricalca quanto visto con il fratello maggiore. Abbiamo un ampio pannello con un doppio foro in alto a sinistra (per la dual selfie camera), una scocca in vetro ed una Quad Camera verticale; il lettore d'impronte digitali è posizionato nel tasto di accensione, lungo il bordo destro. Le differenze di Realme X50 5G sono tutto sotto la superficie, a comincia dal display. A questo giro il refresh rate sale a 120 Hz, ma siamo di fronte ad una soluzione LCD da 6.57″ (Full HD+).

I cambiamenti continuano anche per quanto riguarda il cuore dello smartphone: in questo caso, infatti, il SoC equipaggiato e lo Snapdragon 765G, soluzione di fascia media accompagnata da RAM LPDDR4X e 128 GB di storage. A tenere a bada le temperature troviamo un sistema di raffreddamento al liquido (e con heat pipe).

Il comparto fotografico di Realme X50 5G offre una quad camera completa, una soluzione da 48 MP con un grandangolare da 119° e 8 MP, un sensore per i ritratti ed un modulo macro da 2 MP. Non mancano stabilizzazione UIS e UIS Max, registrazione 4K a 30 fps e Super Slow-Motion a 960 fps. Frontalmente abbiamo una doppia selfie camera da 16 MP, con sensore Sony IMX471 accompagnato da modulo da 2 MP.

Completa il quadro una batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida Dart Charge da 30W. Di seguito trovate tutti i dettagli della scheda tecnica.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.57″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass 5;

(2400 x 1080 pixel) con refresh rate a e protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 163.8 x 75.8 x 8.9 mm per 202 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 765G ;

; GPU Qualcomm Adreno 620;

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte laterale;

quad camera posteriore da 48 + 8 + 12 +2 MP con grandangolare e macro, apertura f/1.8, autofocus e flash LED;

con grandangolare e macro, apertura f/1.8, autofocus e flash LED; dual selfie camera da 16 + 2 MP con apertura f/2.0-2.2 e grandangolare;

con apertura f/2.0-2.2 e grandangolare; supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, NFC, USB Type-C;

batteria da 4200 mAh con ricarica da 30W;

con ricarica da 30W; sistema operativo Android 10 con Realme UI.

Realme X50 5G ufficiale – Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di Realme X50 5G è di 369.9€ per il modello da 6 GB di RAM e 128 GB di storage, mentre la variante maggiorata con 8 GB di RAM viene proposta a 389.9€. Le vendite del dispositivo partiranno dalle ore 10 del 17 luglio, tramite il sito ufficiale italiano del brand.

