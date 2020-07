Realme X50 5G è disponibile su Amazon con spedizione Prime

A inizio luglio la compagnia asiatica ha lanciato in Italia il suo medio di gamma 5G equipaggiato con sei fotocamere, display a 120 Hz e il chipset Snapdragon 765G. Uno smartphone che sa il fatto suo e che prova a conquistare la sua fetta di appassionati puntando su un design collaudato ed il supporto al nuovo standard di connettività. Se Realme X50 5G vi ha stregato, allora sappiate che avete un'opzione d'acquisto in più oltre al sito ufficiale: il device, infatti, è disponibile anche su Amazon Italia, con spedizione Prime.

Realme X50 5G arriva su Amazon Italia, ovviamente con tanto di spedizione Prime

Il nuovo Realme X50 5G è disponibile all'acquisto su Amazon – con spedizione Prime – nella sua incarnazione da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, al prezzo di 369.99€. Come anticipato in più punti, si tratta di un prodotto Prime, venduto e spedito dalla piattaforma di e-commerce; di conseguenza potrete acquistarlo con la massima tranquillità, come ci ha ormai insegnato la compagnia di Bezos. Per quanto riguarda il mid-range targato Realme, se siete ancora indecisi, qui trovate la nostra recensione, forse utile a sciogliere i nodi. In basso, il link all'acquisto.

