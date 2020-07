Realme ha vissuto un H1 (metà anno) 2020 molto positivo in termini di offerta, lanciando smartphone molto interessanti come X50 Pro – qui la recensione -, X3 (sia standard che Zoom) e non ultimo X50 5G, oltre a tanti prodotti del suo ecosistema come il Dart Charge Power Bank. Ma pare non sia ancora terminato il novero di prodotti da presentare per il giovane brand indo-cinese: infatti, oltre ad un dispositivo con super batteria, è stato certificato dall'ente 3C un nuovo smartphone che supporterà la ricarica rapida a 65W, che gli esperti del settore chiamano Realme Olly, ma che potrebbe anche essere l'X3 Pro certificato in giugno dal TENAA.

Realme Olly/X3 Pro: quale sarà il nome dello smartphone certificato da TENAA e 3C?

Facciamo però ordine in merito a queste certificazioni: in primis, la certificazione di questo nuovo Realme con nome in codice RMX2121 è arrivata dall'ente nazionale cinese TENAA, che mostrava il design e alcune specifiche come la batteria (a doppio modulo per un totale di 4500 mAh) e le misure dello smartphone stesso, oltre alla connettività 5G.

In queste ore è arrivata anche la certificazione 3C, di solito specializzato in capacità di ricarica dei dispositivi, che attesta come questo nuovo presunto Realme X3 Pro o Olly (come lo chiamano i leaker cinesi tra cui Digital Chat Station) supporterà una ricarica rapida da 65W grazie al caricabatterie VCA7JACH appartenente alla categoria SuperVOOC 2.0.

Oltre all'RMX2121, sono stati certificati anche un altro smartphone, con code name RMX2111/2112, anch'esso 5G e con ricarica rapida da 30W grazie al caricabatterie VC56HACH appartenente al novero dei VOOC 4.0 di OPPO. Molto probabilmente si tratterà del battery phone sopracitato, ma al momento non si conosce molto altro e bisognerà attendere le prossime settimane.

😍 Non prendere impegni per le ore 13.30 del 15 luglio, commenteremo il lancio diin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e sopratutto uno Xiaomi Mi 10 al 50-% di sconto. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI