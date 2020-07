Realme Watch: in arrivo fino a 20 nuove watchface

Realme Watch è stato, fin dalla sua presentazione a fine maggio, uno degli indossabili che più ha incuriosito la fanbase tecnologica. Esso ha già ricevuto un importante aggiornamento e la recensione ha dato pareri positivi, ma pare che le novità non siano finite qui: infatti, dalla community ufficiale arrivano notizie in merito a nuovi quadranti, di cui alcune saranno i fan a darvi nome.

As promised we are soon bringing new watch faces to your #realmeWatch. Before we do it, here’s your chance to name the watch faces yourself. Participate on the #realmeCommunity and get a chance to win a #realmeBudsQ.https://t.co/blP9cMK8vr pic.twitter.com/3Gk1qUeGTS

— Madhav (@MadhavSheth1) July 7, 2020