Realme Watch: il nuovo smartwatch low budget debutta su Amazon

Nelle scorse settimane si è parlato parecchio di Realme Watch, nuovo competitor del panorama dei dispositivi indossabili, arrivato anche in Italia. Si tratta di uno smartwatch low budget, adatto agli sportivi e non, proposto ad un prezzo accessibile e ora disponibile all'acquisto anche su Amazon.

Realme Watch approda anche su Amazon Italia, con spedizione Prime

Il primo smartwatch targato Realme è disponibile all'acquisto su Amazon Italia, con tanto di spedizione Prime; come si evince al momento si tratta ancora di un preorder ma la data di uscita è fissata per il 26 luglio, quindi non ci sarà da pazientare a lungo. Per chi avesse bisogno di rinfrescarsi la memoria, Realme Watch ha debuttato di recente in Italia (si è anche aggiornato con la lingua italiana) andando a sfidare rivali del calibro di Amazfit, OPPO e Xiaomi. Il design è ormai un trend consolidato, ispirato ad Apple Watch; per il resto si tratta di un indossabile completo ed economico, con un pannello da 1.4″, protezione Gorilla Glass 3, impermeabilità IP68, cardiofrequenzimetro e modalità sportive. Siete curiosi di saperne di più? Allora qui trovate la nostra recensione, con tutti i pro e i contro del nuovo smartwatch.

