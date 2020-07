Realme V5 confermato con tanto di immagini: è lui il nuovo smartphone 5G

Nei giorni scorsi il brand asiatico ha condiviso alcuni poster sospetti, che preannunciavano l'arrivo di una nuova serie di smartphone. Ed ora, ecco Realme V5 in tutto il suo splendore, dispositivo caratterizzato da un pannello con foro per la selfie camera ed un modulo fotografico dal design inedito per il brand.

Realme V5 è il primo modello di una nuova serie di smartphone

Il nuovo smartphone è stato confermato sia dal CMO cinese Xu Qi che dal profilo Weibo ufficiale della compagnia. Realme V5 non ha ancora una data di uscita, ma il design è stato svelato in toto e mostrato nelle immagini che vedete nell'articolo. La back cover presenta una Quad Camera inserita in un modulo rettangolare, nell'angolo in alto a sinistra, con un logo nel brand lungo tutto il lato sinistro del corpo.

1 di 2

Il sensore principale è da 48 MP ma non si conoscono i dettagli del resto della fotocamera. Frontalmente trova spazio un display con punch hole, mentre il lettore d'impronte digitali e integrato nel pulsante di accensione, lungo il profilo destro.

Primi dettagli sulle specifiche

Il dispositivo è spuntato nel database del TENAA con la sigla RMX2121, dovrebbe avere dalla sua una batteria da 4.500 mAh con ricarica da 65W e arriverà con il supporto al 5G. Al momento il resto delle specifiche non è ancora noto ma siamo certi che nelle prossime ore continueranno ad arrivare novità su questo Realme V5.

