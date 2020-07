Realme: la ricarica Ultra Dart da 120W è prossima al lancio

A inizio mese abbiamo parlato di un post molto particolare, pubblicato dal CMO della casa asiatica. Xu Qi Chase ha fatto riferimento ad una tecnologia formidabile e il pensiero è subito corso in direzione di uno dei trend più in voga al momento: quello dell'arrivo della ricarica ultra rapida! Al momento il brand può contare del supporto alla SuperDart da 65W, ma ci si aspetta un passo avanti importante, anticipato anche dalle ultimissime indiscrezioni. Realme starebbe per lanciare la nuova ricarica UltraDart, con supporto fino a 120W!

La ricarica Ultra Dart da 120W di Realme sarà lanciata a luglio, secondo un leaker

Questa nuova soluzione – secondo quanto riportato dal leaker Ishan Agarwal, citando una fonte interna – dovrebbe debuttare nel corso del mese di luglio. Mancherebbe quindi pochissimo all'arrivo della tecnologia Ultra Dart (o UltraDart, vedremo come sarà impostato il nome), la quale potrebbe offrire una ricarica rapida fino a 120W.

Secondo quanto riportato dal leaker in questione, sarebbe in grado di ricaricare 1/3 di una batteria da 4.000 mAh in appena 3 minuti. Il tutto è accompagnato da uno screenshot, il quale mostra una velocità di ricarica di quasi 120W. Per il momento non abbiamo ancora una conferma ufficiale di Realme in merito all'arrivo della tecnologia Ultra Dart.

Quello che è certo è che non sarebbe poi così irreale immaginare il brand al lavoro su una novità di questo tipo. In fondo si tratta del prossimo trend in fatto di smartphone: Lenovo Legion è in arrivo con la sua ricarica da 90W mentre il caricatore di Xiaomi da 120W è stato certificato di recente.

