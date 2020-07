Con l'arrivo di Android 11, la compagnia asiatica ha annunciato anche l'inizio del programma Beta dedicato alla futura Realme UI 2.0, versione rinnovata dell'interfaccia proprietaria del brand. Nata dalla ColorOS di OPPO (qui trovate alcuni dettagli sulle differenze), sembra che l'UI stia per prendere un percorso proprio, con un leggero cambio di stile.

Realme UI 2.0: primo sguardo al look della nuova interfaccia basata su Android 11

Mentre la versione 1.0 è ancora in procinto di raggiungere tutti i modelli interessati, già si comincia a parlare della nuova Realme UI 2.0 basata su Android 11 e le novità in arrivo con questa release. Nel frattempo il flagship X50 Pro ha cominciato a ricevere la prima beta di Android 11 e ogni giorno che passa il brand asiatico fa un passo avanti verso il rilascio della nuova interfaccia proprietaria. Manca ancora una data precisa e siamo certi che bisognerà pazientare ancora un po'. Tuttavia, se siete curiosi, in altro trovate una serie di presunti screenshot della versione 2.0.

Tra le novità visibili è impossibile non notare la cronologia delle notifiche, feature già anticipata da indiscrezioni precedenti. Ovviamente si tratta solo di un primo assaggio di quello che ci aspetta ed è bene specificare che al momento non vi sono riscontri ufficiali. Comunque, volendo prendere per buona l'immagine… che ve ne pare di questo look?

