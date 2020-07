Realme, compare un nuovo smartphone 5G: che sia il primo con ricarica da 120W?

OPPO ha fissato l'evento di lancio della nuova ricarica rapida da 125W mentre per quanto riguarda Realme… si vocifera di novità in arrivo proprio questa settimana. Intanto il leaker cinese DigitalChatStation torna a colpire con l'ennesima indiscrezione legata al brand: Realme sarebbe in procinto di lanciare un nuovo smartphone 5G e in questa immagine sono celati i primi dettagli al riguardo.

Spunta un nuovo smartphone 5G di Realme: novità in arrivo?

Come anticipato in apertura, questa novità arriva direttamente da DigitalChatStation, tramite un post pubblicato su Weibo. Si tratta di un leaker solitamente affidabile, quindi potrebbe non essere così irreale pensare che sia in dirittura d'arrivo un nuovo modello del brand. Questo smartphone inedito di Realme – in base a quanto si legge dal poster promozionale – dovrebbe arrivare con il supporto al 5G e risolvere alcuni dei punti deboli degli attuali device votati al nuovo standard di connettività. Il senso preciso non viene specificato, ma è lecito immaginare che tra questi sia presente la questione dell'autonomia.

In base a quanto riportato dal leaker cinese e a quanto è possibile intuire dallo stesso poster, il nuovo modello avrà dalla sua un pannello con un refresh rate elevato ed un foro nell'angolo in alto a sinistra per la selfie camera. L'immagine lascia intravedere solo i contorni del device, ma sembra che siano presenti dei bordi curvi (ovviamente potrebbe anche essere un “effetto” e null'altro).

Il leak dedicato al nuovo smartphone 5G di Realme arriva a ridosso delle indiscrezioni in merito alla futura ricarica rapida del brand e alla conferma dell'evento di OPPO del 15 luglio. Che si tratti del primo dispositivo di Realme con il supporto all'inedita Ultra Dart Charge da 120W? Com'è facile intuire si tratta solo di un'ipotesi e dovremo attendere necessariamente i prossimi giorni per saperne di più.

