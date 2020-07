Realme al lavoro su una tecnologia “formidabile”: in arrivo la ricarica rapida da 100W?

Tramite un post su Weibo, il CMO di Realme – Xu Qi Chase – ha rivelato si essersi imbattuto in qualcosa di “incredibile” all'interno dei laboratori di ricerca e sviluppo del brand ed immediatamente sono fioccati i commenti in merito all'arrivo della ricarica rapida da 100W. Sarà davvero così?

Anche Realme potrebbe lanciarsi nella ricarica super rapida da 100W

Purtroppo al momento è ancora troppo presto per avere una risposta certa. Il dirigente di Realme si è limitato solo ad accennare a qualcosa di particolarmente eccitante e la teoria secondo la quale la casa asiatica sarebbe al lavoro sulla ricarica ultra rapida da 100W arriva dagli utenti cinesi che stanno rispondendo su Weibo. Tuttavia il buon Xu Qi Chase continua a rispondere con emoticon ambigue, senza offrire nessuna certezza.

Attualmente Realme ha dalla sua la ricarica SuperDart da 65W: se fossero stati avviati i lavori per puntare in alto, di certo la cosa non stupirebbe. In fondo la stessa Xiaomi sta continuando lo sviluppo della ricarica da 100W e a luglio arriverà lo smartphone da gaming Lenovo Legion, con ricarica da 90W.

La soluzione della compagnia di Lei Jun è attualmente entrata nella fase di produzione di massa, ma per ora non c'è una data di rilascio. Forse il primo smartphone con ricarica da 100W potrebbe arrivare nella seconda metà dell'anno, anche se si tratta solo di un'ipotesi. Che ne pensate di questa particolare tecnologia? Troppo esagerata o una manna dal cielo? E vorreste un flagship Realme con questa novità?

