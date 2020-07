Realme anticipa il debutto di una nuova serie di smartphone 5G

A quanto Realme non sta preparando soltanto il lancio del low-cost Realme C11 nel nostro continente. Nelle scorse ore è comparso sui social dell'azienda un teaser ufficiale, con il quale viene annunciato il prossimo debutto di una nuova serie di smartphone. Il poster promozionale raffigura una selfie camera all'interno di una “pillola”, incastonata in alto a sinistra. Il significato è quello di ricollegarsi alla terminologia di “pill screen“, solitamente adottata per indicare il cosiddetto schermo forato.

Realme ci prepara al lancio di un nuovo smartphone 5G

Il post di Realme allegato al teaser chiede all'utenza di fidarsi, specialmente a coloro che sono scettici sulla selfie camera nello schermo, dicendo loro che questa volta li convinceranno. Come, però, non ci è dato saperlo: forse a questo giro lo spazio occupato dal sensore sarà ancora più contenuto e meno invasivo alla vista.

Gli indizi su cosa aspettarsi da questa nuova serie di smartphone non finiscono qua. Il chief marketing officer Xu Qi ha condiviso sui propri social uno screenshot tratto dalla schermata Impostazioni del dispositivo. Anche se apparentemente questa immagine non ci rivela nulla, i più attenti si saranno accorti che in alto spicca bella in vista l'icona 5G. Questo significa che anche il nuovo modello in preparazione non si esimerà dal supportare le nuove reti.

Secondo le informazioni trapelate in precedenza, questo nuovo telefono Realme potrebbe avere una batteria da 4.500 mAh ed uno schermo curvo ad alto refresh rate. Potrebbe trattarsi del modello RMX2121, anche se in questo caso dovrebbe trattarsi di Realme X3 Pro, non propriamente una nuova serie.

