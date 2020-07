Realme conferma i modelli che avranno Android 11

Da un po' di tempo Realme ha deciso di sfruttare il proprio canale YouTube per la rubrica #AskMadhav. Si tratta di un format nel quale il CEO indiano Madhav Sheth risponde alle domande e ai dubbi della community. E fra gli ultimi quesiti circolati c'è la questione aggiornamenti, da sempre focale quando si parla di smartphone Android. Il CEO ha confermato che gli smartphone Realme riceveranno almeno un major update se non due, mentre gli aggiornamenti di sicurezza saranno portati avanti per due anni. Di conseguenza, quali modelli riceveranno il futuro Android 11?

Ultimo aggiornamento: 31 luglio

L'aggiornamento Android 11 arriverà su questi modelli targati Realme

Dopo le succitate dichiarazioni di Madhav Sheth, gli utenti si sono riversati su Twitter per chiedere delucidazioni sull'eventuale arrivo di Android 11 sui propri modelli. E se ve lo steste chiedendo anche voi, ecco quali terminali avranno l'update:

Realme X / XT / X2 / X2 Pro / X3 / X3 SuperZoom / X50 / X50m / X50 Pro / X50 Pro Player Edition

Realme 3 / 3 Pro (X Youth Edition) / 5 / 5 Pro (Q) / 5i / 5s / 6 / 6 Pro / 6i / 6s

Realme C3 / C3i / C11

Realme Narzo / Narzo 10 / Narzo 10A

Non prendete questa lista per oro colato, però. Non sarebbe la prima volta che, in corso d'opera, un'azienda si accorge di non poter portare l'ultimo software su un determinato modello. Specialmente nel caso di Realme, brand da poco sul mercato e di cui non abbiamo un grosso storico di aggiornamenti su cui poterci basare.

