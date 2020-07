Realme M1 è il primo spazzolino elettrico sonico del brand

La strategia 1+4+N di Realme punta al passaggio dal settore degli smartphone a quello lifestyle, creando un vero e proprio ecosistema di prodotti. In quest'ottica, la casa asiatica ha lanciato le sue cuffie TWS (in varie versioni), uno smartwatch e una smartband, insieme a tanti altri accessori. A riprova del fatto che il brand è intenzionato ad andare sempre più a fondo e a conferma della strategia adottata, ecco spuntare Realme M1, il primo spazzolino elettrico sonico dell'azienda.

Realme M1: svelato il nome dello spazzolino elettrico sonico della compagnia asiatica

L'immagine in copertina mostra parte dei piani di Realme per il futuro del suo ecosistema e ora sembra che sia in dirittura d'arrivo un ennesimo passo avanti. L'ente TUV Rheinland ha certificato uno spazzolino elettrico sonico chiamato Realme M1, con numero di modello RMH2012. Non vengono riportati dettagli in merito alle specifiche dello stesso, né riguardo al design; tuttavia la presenza del documento potrebbe indicare che il lancio sia molto vicino.

Inoltre, ciliegina sulla torta, la certificazione dedicata al nuovo spazzolino elettrico fa riferimento anche all'Europa, segno che potrebbe trattarsi di un dispositivo in arrivo anche per il mercato nostrano. Speriamo solo che si tratta di una soluzione accessibile, ma conoscendo il brand e la sua politica sembra alquanto probabile. Teniamo le dita incrociare e restiamo in attesa di ulteriori novità: sareste curiosi di provare uno spazzolino sonico a marchio Realme?

