Realme debutterà ad IFA 2020 con tante possibili novità

Come abbiamo appreso già ad aprile, la fiera tecnologica berlinese si terrà anche quest'anno, a dispetto delle problematiche sanitarie in corso. Ovviamente cambieranno le modalità: la fiera sarà accessibile solo alla stampa e non sarà ammesso un pubblico di utenti, in modo da poter rispettare a pieno le regole sul distanziamento. Lentamente i primi brand stanno confermando la loro presenza all'evento e tra questi abbiamo una prima volta: Realme sarà presente a IFA 2020 e la conferma arriva direttamente dal profilo ufficiale.

Realme parteciperà a IFA 2020 di Berlino

The World's Fastest Growing Smartphone Brand is now heading to Europe.

See you in #Berlin at #IFA20.

Guess what will we launch there? #DareToLeap https://t.co/GKOspEDvg9 — realme (@realmemobiles) July 17, 2020

In realtà già da alcuni giorni gli organizzatori di IFA 2020 avevano annunciato il debutto di Realme alla fiera berlinese, ma da alcune ore è arriva la conferma ufficiale da parte dell'azienda. Questa è stata affidata ad un breve tweet, in cui si fa riferimento alla rapida crescita globale del marchio, intenzionato a prendere sempre più piede anche in Europa.

Il post si conclude poi con un invito per stuzzicare gli appassionati: quali saranno i prodotti annunciati durante l'evento di Berlino? Al momento non è dato di sapere se arriverà un nuovo smartphone del brand oppure se ci si concentrerà esclusivamente sull'ecosistema in generale. Di recente Realme ha presentato la nuova tecnologia di ricarica UltraDart da 125W, ma non ha ancora svelato il primo smartphone ad adottare questa novità. Che si tratti di una delle sorprese in arrivo in Europa durante IFA 2020?

