Realme si espone in merito alle app vietate e la privacy in India

La situazione in India circa le app cinesi è diventata assai scomoda e brand che hanno fatto del secondo paese più popoloso al mondo il loro playground come POCO e Realme sono dovute correre ai ripari al fine di non creare ulteriori danni in merito ai propri prodotti, specie Realme che ha rilasciato una dichiarazione in merito alle preoccupazioni circa la privacy.

Realme: il CEO Madhav Sheth rassicura i suoi utenti in India per le app preinstallate

Your Data Privacy is very important for us, and with "Dare to Leap" spirit, we have taken specific actions. pic.twitter.com/7GtVM5tOA1 — Madhav (@MadhavSheth1) July 23, 2020

Cosa dice la dichiarazione ufficiale di Realme? Nel documento postato dal CEO Madhav Sheth, viene affermato che gli utenti in India avranno la possibilità di rimuovere le app preinstallate, in modo da eliminare quindi le app vietate dal governo indiano. Inoltre, verrà rilasciato un aggiornamento OTA entro agosto rimuoverà la funzione “Pulizia Spazio Archiviazione“. Nel caso un utente volesse ancora utilizzare questa feature, dovrà scaricarne una di terze parti dal Play Store.

Infine, Sheth ha dichiarato che Realme non ha mai condiviso alcun dato a nessuna entità che sia privata o governativa. Inoltre, si prodigherà a seguire le linee guida dell'India e che il Realme 6i (il prossimo 6s in Europa) non avrà alcuna app preinstallata. Certo è, che per queste aziende che in India hanno affondato ormai le radici il ban è sicuramente un danno maggiore rispetto agli altri brand cinesi non così integrati in questo mercato e che non possono far altro che adattarsi alle direttive.

