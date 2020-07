Realme è uno dei brand più giovani ad avere un ecosistema di prodotti molto ampio, tra cui non possono mancare dei power bank. Infatti, dopo aver presentato e commercializzato i caricabatterie portatili da 18W – anche in Italia – Realme ha lanciato un nuovo power bank ancora più potente, stavolta dotato di ricarica da 30W grazie alla tecnologia Dart Charge (per ora solo in India): ecco tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di questa novità.

Aggiornamento 14/07: l'azienda ha annunciato il nuovo Power Bank con Dart Charge per l'India (si spera che arrivi anche in EU). Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Realme Dart Charge Power Bank: il nuovo modello da 30W arriva fuori dalla Cina

Lanciato in sordina in Cina nel mese di maggio, il nuovo Realme Dart Charge Power Bank è comparso di recente sulla pagina di supporto ufficiale in India. E infatti, ecco che finalmente la divisione indiana del brand ha annunciato questa nuova soluzione in salsa Global, un power bank dotato del supporto alla ricarica rapida Dart Charge: la peculiarità di questo prodotto, infatti, è il suo wattaggio, che promette una ricarica rapida fino a 30W.

Il Dart Charge Power Bank di Realme ha debuttato oggi nel paese, insieme al modello C11 (finora presentato solo in Malesia) e potrebbe aggiungersi anche al catalogo europeo nel corso delle prossime settimane. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e sperare non fa di certo male!

Design e caratteristiche

In termini di design, il nuovo prodotto del brand asiatico non si discosta da quanto visto con il modello Power Bank 2, disponibile anche da noi, fatta eccezione per la texture Carbon Fiber presente sulla superficie. Il dispositivo integra una batteria da 10.000 mAh e supporta la ricarica da 30W in entrata e in uscita e ospita una porta USB-A ed una USB-C. Al suo interno presenta fino a 15 strati di protezione, in modo da avere un'esperienza di ricarica sicura e compatibile non solo con i dispositivi Dart Charge, ma anche con le altre tecnologie di ricarica (VOOC, SuperVOOC, QC, PD).

Realme Dart Charge Power Bank ufficiale – Prezzo e disponibilità

It’s been long awaited & here it is! Introducing the realme 30W Dart Charge 10000mAh Power Bank in tomorrow’s launch. RT if you liked the surprise.https://t.co/7H8oX1WID2 pic.twitter.com/PMChdZ6ApX — Madhav (@MadhavSheth1) July 13, 2020

Come anticipato dallo stesso Madhav Sheth, CEO della divisione indiana del brand, il nuovo power bank ha debuttato in India oggi, 14 luglio. Il prezzo di Realme Dart Charge Power Bank è di appena 1.999 rupie, circa 23€ al cambio attuale. Il fatto che il dispositivo sia uscito dai confini della Cina per arrivare in India – e quindi in versione Global – fa ben sperare anche per quanto riguarda l'Europa. Dita incrociate!

