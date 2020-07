Realme C15 è il nuovo battery phone da 6000 mAh e quad camera

Realme è sicuramente uno dei produttori più attenti alla fascia low budget, proponendo sempre soluzioni interessanti con grande rapporto qualità/prezzo come può essere C11, uscito a fine mese scorso. E proprio in queste ore, iniziano a comparire in alcuni leak il nuovo battery phone economico del brand, il Realme C15 che porta anche le prime notizie su specifiche, prezzo e data di uscita.

Realme C15: prime immagini, specifiche, prezzo e uscita del battery phone da 6000 mAh

Design e prime immagini

Anticipato da alcune notizie ufficiali proprio da Realme, che aveva annunciato l'arrivo di uno smartphone con batteria da 6000 mAh, il C15 si pone perfettamente nella fascia medio-bassa del mercato, con un form factor che potremmo definire riconoscibile. Infatti, un listino indonesiano possiamo già avere le prime immagini del nuovo smartphone, che per design si mostra molto vicino proprio al Realme C11.

Specifiche

Il sito Lazada però, riporta anche le prime specifiche del prodotto, che arriva con un display superiore ai 6″ con drop notch(presumibilmente con risoluzione HD+), una back cover in cui è alloggiato il sensore d'impronte ed un modulo fotocamera con quattro sensori, di cui uno sarà sicuramente grandangolare. In più, sappiamo già che arriverà in due tagli di memoria, cioè 3/64 e 4/64 GB.

Ovviamente, la Core feature è sicuramente la batteria molto capiente da 6000 mAh che fortunatamente ha integrato un sistema di ricarica rapida da 18W. Gradita presenza è quella del jack audio da 3.5 mm, sempre più raro, specie su flagship. Al momento non si conosce molto altro su questo terminale, infatti non si ha ancora notizia di quale possa essere il SoC, ma ipotizziamo possa essere confermato l'Helio G35 di Realme C11.

Realme C15 – Leak su prezzo e disponibilità

Ma quando arriva il Realme C15? Secondo le indiscrezioni dei leak, il battery phone ha una data di uscita fissata per il 28 luglio 2020, ma non conosciamo il prezzo, che però non dovrebbe essere molto più alto di quello del C11.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu