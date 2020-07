Presentate nel continente asiatico un paio di settimane fa, le Realme Buds Q si avvicinano al nostro paese sempre di più. Infatti, gli auricolari total wireless saranno presentati per il mercato europeo e soprattutto in Italia in un evento live streaming, insieme al prossimo mid range Realme X50 5G.

Realme Buds Q arrivano in Italia: ecco tutti i dettagli

Gli auricolari di Realme sono il primo prodotto creato in collaborazione con il designer di fama mondiale José Levy e che andranno ad incastonarsi in un ecosistema AIoT sempre più ampio. Le Buds Q sono prodotti ispirati alla natura, e riprendono inoltre lo spirito creativo dell'azienda. Con il loro design sono rivolte ad un pubblico giovane ed attento alle esigenze della moda e tutto ciò che fa trendsetting. Inoltre, sono anche dotate del chipset R1Q, che permette di ottenere una latenza molto bassa a 119 ms. Il touch and feel del case inoltre lascia una sensazione piacevole al tatto.

Le Realme Buds Q saranno presentate per l'Italia nella mattinata dell'8 luglio 2020 alle ore 10:30 in un evento live streaming (che vi lasciamo qui), insieme all'interessante smartphone medio gamma Realme X50 5G, che promette molto bene sulla carta.

