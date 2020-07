Realme Buds Air Neo ricevono il primo aggiornamento, con nuove funzionalità

Tra poche ore Realme presenterà in Italia il suo “nuovo” smartphone X50 5G, accompagnato dalle cuffie TWS Buds Q. Insomma, la scelta di accessori di amplia sempre di più ma nel frattempo arrivano anche novità per quanto riguarda i modelli precedenti. Le cuffie Realme Buds Air Neo – arrivate anche da noi a giugno – stanno ricevendo in queste ore il loro primo aggiornamento, che porta il software alla versione 2.1.0.139 ed introduce una serie di novità.

Realme Buds Air Neo: arriva l'aggiornamento alla versione 2.1.0.139

Come anticipato in apertura, la versione 2.1.0.139 rappresenta di fatto il primo aggiornamento delle cuffie TWS Realme Buds Air Neo. L'update in questione non apporta cambiamenti rivoluzionari, tuttavia introduce due feature da non sottovalutare. Aggiornando il software all'ultima versione è possibile utilizzare le funzioni Bass Boost + (come il nome lascia intendere, si tratta dell'aumento dei bassi) e quella relativa al Volume +. Quest'ultima permette di beneficiare di un volume audio più alto.

Al momento il nuovo aggiornamento è stato segnalato per la versione indiana, anche se è probabile che arriverà anche a bordo di tutti i modelli interessati nel corso dei prossimi giorni. Per controllare la presenza del nuovo firmware basterà utilizzare Realme Link, l'app del brand dedicata ai dispositivi IoT e non solo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu