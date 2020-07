Realme Buds 3 ad agosto, cuffie con ANC, uno smartwatch premium e laptop: tutte le novità

Lo scorso agosto, Realme ha presentato il secondo capitolo delle sue cuffie cablate, ancora una volta una soluzione dalla resa più che soddisfacente (qui trovate la nostra recensione) ad un prezzo accessibile. Nel corso di uno dei suoi soliti video, il CEO del brand ha annunciato l'arrivo delle nuove Realme Buds 3, insieme ad una manciata di novità davvero niente male e che fanno ben sperare per la seconda metà dell'anno.

Realme Buds 3: le nuove cuffie arriveranno ad agosto e avranno “qualcosa di unico”

A quanto pare il resto del 2020 di Realme sarà all'insegna dell'ecosistema della compagnia. Durante l'ultimo video, Sheth Madhav – a capo della divisione indiana – ha svelato che le prossime Realme Buds 3 arriveranno durante il mese di agosto, anche se al momento manca ancora una data. Non sono stati svelati dettagli in merito a design e caratteristiche, ma il CEO ha specificato che le nuove cuffie cablate arriveranno con uno “stile diverso” e che questa volta avranno “qualcosa di unico”.

Come al solito, il dirigente non si è sbilanciato anche se ci ha offerto una breve panoramica delle prossime novità in arrivo. Per prima cosa il CEO ha confermato che Realme è al lavoro su un nuovo smartwatch, questa volta una soluzione di fascia alta. A quanto pare è arrivato il momento di mettere da parte la fascia low budget (solo temporaneamente, si spera) per passare al livello successivo. Nel frattempo vi segnaliamo che Realme Watch è disponibile anche su Amazon, mentre qui trovate la nostra recensione.

Tornando ai prodotti dell'ecosistema Realme, il CEO Madhav ha confermato anche i lavori in corso per lanciare le prime cuffie della serie Buds dotate di supporto ANC (cancellazione attiva del rumore) e anticipa che si tratterà di una “tecnologia ANC leader del settore”. Per concludere, il dirigente ha anticipato che la compagnia è particolarmente interessata al mercato del laptop, ma non ha fornito dettagli né certezze circa un possibile notebook a marchio Realme.

