Realme 2 Pro, Redmi 6 e 6A: termina il supporto della recovery TWRP ufficiale

Di recente la recovery TWRP è giunta alla versione 3.4.0, con il supporto a vari modelli Xiaomi e Redmi. La nuova release introduce il supporto parziale ad Android 10 ed altre novità, in aggiunta a vari dispositivi che sono entrati a far parte del roster di TeamWin. Nel frattempo, la recovery TWRP ha detto addio a Realme 2 Pro, Redmi 6 e 6A: questi modelli non riceveranno più aggiornamenti.

Niente più TWRP ufficiale per Realme 2 Pro, Redmi 6 e 6A

La motivazione dietro questa decisione appare quanto mai scontato. Ultimamente Realme 2 Pro ha ricevuto Android 10, mentre Redmi 6 e 6A sono arrivati fino alla MIUI 11 stabile (al momento): nonostante ciò è probabile che il team di sviluppo di TWRP ufficiale sia più propenso a dedicarsi ad altri dispositivi, magari più recenti. Le build esistenti dedicate ai tre smartphone resteranno presenti nel database (qui trovate la pagina dei download); nonostante ciò non arriveranno nuove versioni della TWRP.

Ovviamente ciò non significa che non ci saranno possibilità di vedere le versioni più recenti della TWRP (o magari alcuni accorgimenti) a bordo di Realme 2 Pro, Redmi 6 e 6A. Magari qualche appassionati developer provetto realizzerà nuove versioni della recovery, in chiave unofficial. Per il momento è solo un'ipotesi e bisognerà vedere come si evolveranno le cose.

