Qualcomm Snapdragon 865 Plus ufficiale in arrivo su ROG 3, Lenovo Legion e… Xiaomi Mi 10 Ultra?

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, voci di corridoio, smentite (da parte di Meizu…) ecco che finalmente si alza il sipario sul nuovo chipset high-end della compagnia statunitense. I prossimi modelli top targati Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme e chi più ne ha più ne metta saranno mossi dal Qualcomm Snapdragon 865 Plus, versione potenziata dell'ultima creatura del chipmaker. Andiamo a scoprire tutte le novità annunciate!

Qualcomm Snapdragon 865 Plus ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Caratteristiche e novità

Partiamo subito con il freno a mano: come avvenuto per il precedente 855+, anche in questo caso si tratta di un upgrade più che di una vera rivoluzione. Il SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus è realizzato ancora una volta a 7 nm e si affida sulla CPU Kryo 585, stavolta spinta fino a 3.1 GHz, quindi con un incremento del 10% in termini di performance. Anche la GPU Adreno 650 viene migliorata e anche dal lato grafico si registra un aumento del 10% delle capacità.

Molte delle caratteristiche sono riprese dalla versione base (qui trovate tutti i dettagli): abbiamo il supporto alla RAM LPDDR5 fino a 2750 MHz e fino a 16 GB di RAM LPDDR4x a 2133 MHz.

Connettività e AI

Il pacchetto connettività dello Snapdragon 865 Plus offre nuovamente il modem-RF X55 5G, soluzione Dual Mode (SA/NSA) con chip FastConnect 6900, con una velocità di downlink fino a 7.5 Gbps e fino a 3 Gbps in downlink. Per quanto riguarda la parte AI, troviamo il processore Hexagon 698, con tutte le ottimizzazioni del caso.

Snapdragon Elite Gaming

Per quanto riguarda le novità in salsa software, il nuovo chipset targato Qualcomm arriva con il supporto alle ottimizzazioni Snapdragon Elite Gaming, tutte votate (com'è facile intuire dal nome) a migliorare l'esperienza di gioco. Caricamenti più veloci, grafica più fluida, connettività più stabile e a tutto questo vanno ad aggiungersi il supporto ai driver GPU aggiornabili e la possibilità di spingersi fino a 144 fps in HDR a 10 bit.

Smartphone in arrivo con Snapdragon 865 Plus (e disponibilità)

Quali saranno i primi smartphone equipaggiati con il Qualcomm Snapdragon 865 Plus? Visti i precedenti, è molto probabile che Lenovo Legion e ASUS ROG Phone 3 saranno i primi modelli top a montare questa soluzione. Non a caso si tratta di due smartphone da gaming, perfetti per mostrare le nuove capacità del chipset in termini di performance di gioco. Ovviamente diamo per scontato che Xiaomi, Redmi, OPPO, Realme, Vivo e così via saliranno sul carro quanto prima.

Nel caso degli appassionati della compagnia di Lei Jun è impossibile non citare il tanto chiacchierato Xiaomi Mi 10 Ultra. Il dispositivo top dovrebbe debuttare durante l'estate (forse ad agosto) e appare quanto mai probabile che possa avere dalle sua il nuovo chipset di Qualcomm.

Circa la disponibilità dei primi smartphone dotati dello Snapdragon 865 Plus, il produttore ha confermato che il debutto è previsto nel corso del Q3 2020 (quindi a strettissimo giro).

