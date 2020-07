Pterodon Recovery è la nuova alternativa a TWRP per Xiaomi e Redmi

Come gli appassionati di modding ben sanno, allo stato attuale esistono varie alternative quando di parla di recovery, anche se molto spesso la scelta si muove verso un'unica direzione. Nonostante ciò ecco spuntare una nuova alternativa alla TWRP, Pterodon Recovery, una soluzione che si presenta fin da subito ricca di novità e attualmente in fase di sviluppo per alcuni smartphone Xiaomi e Redmi.

Pterodon Recovery per Xiaomi e Redmi: primi dettagli sulla nuova alternativa a TWRP

L'annuncio inerente la nuova alternativa alla TWRP – ricordiamo, una delle soluzione preferite in assoluto per gli utenti, disponibile sia in versione ufficiale che non – arriva dal membro di XDA ATG Droid, principale sviluppatore di RedWof Recovery. Quest'ultimo ha dato il via ad un nuovo progetto, chiamato appunto Pterodon Recovery e che attualmente conta di due build complete dedicate a Xiaomi Redmi Note 3 e Redmi Note 6 Pro. Ma questa novità non si limita ad essere un semplice fork della TWRP ed in cambiamenti sono palesi già dall'interfaccia.

Il codice di Pterodon Recovery è stato scritto da zero, mentre in termini di look, il software si presenta con un'interfaccia che ricorda quella di una semplice applicazione. Il tutto si presenta semplice ed intuitivo e le varie operazioni sono chiaramente visibili. Basta una solo click per installare una ROM, eseguire il backup, accedere ai file all'interno del dispositivo.

Inoltre, questa alternativa a TWRP presenta anche novità inusuali, come la possibilità di adattare l'interfaccia ai display dotati di notch, quella di attivare la torcia dello smartphone direttamente dal menù della recovery oppure il supporto a DT2S (il doppio tocco per spegnere lo schermo). In base a quanto visto, sembra che inizialmente il supporto di Pterodon Recovery sia previsto per dispositivi Xiaomi e Redmi. Al momento il progetto è ancora in fase Alpha, quindi bisognerà pazientare prima di avere una release stabile.

