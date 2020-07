POCO M2006C3MI certificato: in arrivo un modello entry-level?

POCO sembra aver ormai cambiato totalmente le sue politiche in merito ai propri smartphone: se prima l'idea era di lanciare un flagship a prezzo mid-range all'anno – qui trovate la recensione di F2 Pro -, ora pare voler costruire una propria line up. A seguito del medio gamma arrivato in India M2 Pro, che recentemente è finito in una diatriba particolare, potrebbe arrivare un terzo modello, questa volta entry-level, che è stato certificato da ben due piattaforme, che suggeriscono un rebrand di Redmi 9C.

POCO: il modello entry-level M2006C3MI ha ricevuto le certificazioni BIS e TÜV Rheinland, sarà un rebrand di Redmi 9C?

A far supporre che il prossimo POCO entry-level possa essere nient'altro che un Redmi 9C con un altro nome sono le due certificazioni ottenute dal modello M2006C3MI, che tranne per la lettera finale, è uguale ai codici modello corrispondenti al low budget di Redmi. Quindi se così fosse, e siamo portati a pensarlo visto quando accaduto con M2 Pro, il prossimo smartphone POCO potrebbe essere equipaggiato con un SoC MediaTek Helio G35, 2 GB di RAM e 32 GB di storage espandibili. In più, potrebbe avere una fotocamera tripla con grandangolare e sensore di profondità. Per il display, sarebbe mantenuto l'LCD da 6.53″ HD+.

Non sappiamo purtroppo quale potrebbe essere il nome definitivo, ma è certo che la sfida alla line up più completa è appena iniziata e POCO, soprattutto in India, dovrà guardarsi non solo dai competitor interni, ma anche da OnePlus, che pure ha cambiato il modo di pensare della sua gamma smartphone.

