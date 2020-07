Dopo la solita valanga di anticipazioni ufficiali ed indiscrezioni, ecco che la compagnia asiatica ha finalmente presentato il suo nuovo medio di gamma. Se siete curiosi di scoprire tutto quello che c'è da sapere su POCO M2 Pro, allora eccovi serviti con tutti i dettagli su design, scheda tecnica, prezzo e disponibilità in patria.

POCO M2 Pro ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il retro del nuovo smartphone di POCO è caratterizzato dalla presenza di una Quad Camera quadrata posizionata al centro della scocca, con un sensore principale da 48 MP. Non mancano poi un modulo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore dedicato alla profondità di campo (ormai si tratta di un pacchetto must have).

Manca il lettore d'impronte posteriore, integrato nel pulsante d'accensione posto lungo il bordo destro. Frontalmente POCO M2 Pro ospita un pannello LCD da 6.7″ Full HD+, con un foro al centro della parte superiore, dedicato alla selfie camera da 16 MP.

Il dispositivo è completamente protetto da una soluzione Gorilla Glass 5 (fronte/retro) ed è presente la certificazione P2i contro gli schizzi. A muovere il tutto troviamo il SoC Snapdragon 720G, accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4x e 64/128 GB di storage UFS 2.1. La batteria è una capiente unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W (tramite porta Type-C). Di seguito trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica completa.

Scheda tecnica

Display IPS da 6.7″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 20:9 con protezione Gorilla Glass 5;

(2340 x 1080 pixel) in 20:9 con protezione Gorilla Glass 5; dimensioni di 165.75 x 76.68 x 8.8 mm per 209 g (in aggiornamento);

processore Qualcomm Snapdragon 720G ;

; GPU Qualcomm Adreno 618;

6 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 64/128 GB di storage UFS 2.1 espandibile via microSD fino a 512 GB;

di storage UFS 2.1 espandibile via fino a 512 GB; lettore d'impronte laterale e riconoscimento facciale;

quad camera posteriore da 48 + 8 + 5 + 2 MP con apertura f/1.89-2.2, grandangolare 119°, macro e sensore per la profondità, autofocus e flash LED;

con apertura f/1.89-2.2, grandangolare 119°, macro e sensore per la profondità, autofocus e flash LED; selfie camera da 16 MP f/2.48;

f/2.48; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, mini-jack, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou, USB Type-C, P2i, mini-jack cuffie;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W ;

con ricarica rapida a ; sistema operativo Android 10 con MIUI 11.

POCO M2 Pro ufficiale – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di POCO M2 Pro nella versione da 6/64 GB è di 14.999 rupie, circa 177€ al cambio attuale, mentre la versione base da 4/64 GB viene proposta a 13.999 rupie (165€). Il modello da 6/128 GB costa 16.999 rupie – circa 201€. La commercializzazione partirà dal 14 luglio in India tramite il portale di e-commerce Flipkart.

