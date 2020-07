POCO F2 Pro/Redmi K30 Pro riceve Android 11 Beta 2, stavolta con MIUI 12

Verso fine giugno POCO F2 Pro e Redmi K30 Pro hanno ricevuto la prima beta dedicata alla nuova versione dell'OS del robottino verde, ovviamente una release sperimentale dedicata ai developer, in modo da poter toccare con mano tutte le novità in arrivo. Nelle scorse ore ha cominciato a fare capolino la nuova versione Android 11 Beta 2, ma che porta con sé un piccolo, grande cambiamento: stavolta l'interfaccia a bordo è la MIUI 12.

POCO F2 Pro/Redmi K30 Pro: arriva Android 11 Beta 2, sotto forma di MIUI 12

La nuova beta si presenta con il nome di MIUI 20.7.30 e – come si legge anche nello screenshot in alto – si tratta di una versione sperimentale della MIUI 12, basata su Android 11 Beta 2. Non sono presenti grandi cambiamenti, ma dovrebbero essere stati risolti un po' di bug rilevati nella precedente versione; inoltre – come al solito in questi casi – non mancano ottimizzazioni e miglioramenti del sistema.

Al momento l'update è disponibile per il solo Redmi K30 Pro in Cina, ma è probabile che nelle prossime ore la medesima release arriverà anche a bordo della sua controparte globale, ossia POCO F2 Pro. Nel frattempo, vi ricordiamo che nei giorni scorsi entrambi gli smartphone hanno ricevuto la MIUI 12 Global Stabile, ovviamente ancora basata su Android 10.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu