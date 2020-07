POCO C3 si avvicina: il nome confermato dalla certificazione Bluetooth

La scorsa settimana è stato certificato un nuovo smartphone del brand, siglato M2006C3MI, molto probabilmente un modello entry level. A quanto pare l'azienda è intenzionata a seguire le orme di Xiaomi, presentando tutta una serie di prodotti che abbracciano molteplici fasce di prezzo (pur rimanendo sotto una certa soglia). Il prossimo device in arrivo dovrebbe chiamarsi POCO C3, secondo la nuova certificazione scovata.

POCO C3 sarà il prossimo smartphone del brand: la conferma nella nuova certificazione

1 di 2

Lo smartphone M2006C3MI è tornato sotto i riflettori grazie alla certificazione Bluetooth SIG, la quale ha “confermato” (dettaglio da prendere sempre con le pinze, almeno fino all'arrivo di informazioni ufficiali) il nome POCO C3. La certificazione in sé non svela nulla di nuovo, ma mette ancora una volta in evidenza una certa assonanza con Redmi 9C (lanciato anche in Italia). Che si tratti di un rebrand dello stesso?

Design e hardware

Volendo prendere per buona la sovrapposizione tra Redmi 9C e POCO C3, quest'ultimo potrebbe avere a bordo il SoC MediaTek Helio G35, una batteria da 5.000 mAh e un display LCD da 6.53″ con risoluzione HD+, notch a goccia ed una selfie camera da 5 MP. Il retro ospita una tripla fotocamera da 13 + 5 + 2 MP quadrata, posizionata nell'angolo in alto a sinistra. Lato software non dovrebbe mancare Android 10 mentre per le memorie potrebbero essere previsti i tagli 2/32 GB e da 3/64 GB.

POCO C3 – Presunto prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita di POCO C3 non è stato ancora anticipato da nessun leak, ma visto quello del già citato Redmi 9C potremmo ipotizzare una cifra al di sotto dei 100€ (al cambio) per un'ipotetica variante da 2/32 GB.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu