OUKITEL C21 è il Quad Camera che “reinventa” il lettore d’impronte digitali

I produttori di smartphone cinesi non dormono mai e dopo aver lanciato il nuovo entry level C19 – disponibile in promo a 74€ – ecco che arrivano le prime indiscrezioni in merito al prossimo smartphone del brand. OUKITEL C21 si mostra in alcune immagini render che mettono in evidenza il design, mostrano la Quad Camera principale e il particolare posizionamento del lettore d'impronte digitali.

OUKITEL C21 è il nuovo smartphone del brand cinese: ecco i primi dettagli

Il comparto fotografico di OUKITEL C21 è composto da quattro sensori, accompagnati da un flash LED e posti all'interno di un modulo rettangolare (nell'angolo in alto a sinistra della scocca). Dettaglio curioso è la presenza del lettore d'impronte digitali posto all'interno del modulo, proprio accanto ad un sensore e alla dicitura Matrix Camera. Si tratta di un posizionamento atipico ma che di certo ha un suo senso: il lettore viene spostato leggermente rispetto alla “solita” area al centro della cover posteriore in una posizione che dovrebbe risultare più “naturale” tenendo il telefono a una mano. Sarà davvero così? Per scoprirlo dovremo necessariamente impugnare il nuovo C21.

Il design della fotocamera è chiaramente ispirato ai rivali più blasonati, ma fa il suo effetto, restituendo un aspetto elegante e quasi premium. Al momento mancano dettagli sulle specifiche di OUKITEL C21 e l'azienda cinese – per ora – non si è ancora sbottonata al riguardo.

