OPPO, OnePlus e Realme in unico grande store online in Cina

Sebbene siano tutti fuoriusciti dalla multinazionale BBK – vi invitiamo ad approfondire la questione – brand come OPPO, OnePlus e Realme hanno sempre agito per vie indipendenti, soprattutto per gli store online in cui vendere i propri smartphone. Da oggi non sarà più così. Infatti, in Cina da un applicativo di WeChat arriva Ouga Mall, che racchiuderà tutti e tre gli ecosistemi dei tre brand sopracitati.

Ouga Mall: ecco cosa venderà il multi store online di OPPO, OnePlus e Realme

Ma da dove proviene Ouga Mall? Molto semplicemente, il nuovo multi store deriva dall'applet di WeChat Oppo Mall, sviluppato dalla “Dongguan Yongsheng Communication Technology Co., Ltd.” facendone quindi le nuove veci. Ma cosa venderà quindi questo nuovo Ouga Mall (o Oujia, letteramente in cinese)? In esso saranno raccolti i prodotti di OPPO (già presenti), OnePlus e Realme (arriveranno in seguito).

Ci saranno proprio tutti i prodotti, così come cita la didascalia:” I tre marchi OPPO, OnePlus e Realme si riuniranno per offrire acquisti one-stop per smartphone, hardware smart, accessori, prodotti lifestyle e tanto altro. In più, saranno inclusi servizi speciali come quello di garanzia, permuta, riparazione e manutenzione“. Insomma, non si faranno mancare proprio nulla gli utenti in Cina.

I servizi forniti da Ouga Mall sono sicuramente molto esaustivi e completi, dato che danno la possibilità ad utenti, ad esempio OPPO, di poter passare ad un OnePlus o un Realme o viceversa. E considerando che anche Vivo ed iQOO sono parte del mega gruppo BBK, non è escluso a priori che non possano farne parte anche loro, un giorno.

