Il primo smartwatch di OPPO era atteso per l'Europa entro la fine dell'anno, ma a quanto pare la compagnia cinese ha pensato bene di accelerare le cose annunciando il debutto del dispositivo in Germania. OPPO Watch è arrivato anche alle nostre latitudini e in attesa di saperne di più sulla disponibilità anche negli altri paesi, di seguito trovate tutti i dettagli sulle specifiche e sul prezzo di vendita.

OPPO Watch arriva in Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche del primo smartwatch di OPPO

In termini di design e caratteristiche, lo smartwatch del brand nella sua incarnazione europea non si discosta da quanto visto con la controparte cinese. OPPO Watch adotta un design ispirato all'indossabile di Apple, con un ampio display AMOLED a 1.6″ con risoluzione 360 x 320 pixel e protezione Gorilla Glass 3. L'azienda ha presentato solo la variante da 41 mm. Il corpo è impermeabile fino a 5 ATM ed è realizzato in policarbonato e alluminio (il peso è di 29.7 grammi).

Hardware, batteria e software

In termini di autonomia, si parla di circa 24 ore; la batteria è un'unità da 300 mAh, con ricarica Flash VOOC tramite Pin magnetico. A muovere il dispositivo troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 3100, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage. Presente all'appello anche in questo caso il co-processore Apollo 3.

Lato connettività non mancano Bluetooth 4.2 BLE, Wi-Fi Single Band, NFC, GPS/A-GPS/Glonass. Il software a bordo è la ColorOS Watch, soluzione basata su Wear OS by Google: non mancano il supporto a Google Pay e Assistant. Ovviamente sono presenti varie modalità sportive, il monitoraggio del sonno e dell'attività cardiaca.

OPPO Watch ufficiale – Prezzo e disponibilità in Europa

Il prezzo di OPPO Watch per l'Europa (al momento solo Germania) è di 240€ mentre per quanto riguarda la commercializzazione, il dispositivo farà capolino nel mercato tedesco a partire dal mese di luglio. Per ora non sono emersi dettagli circa la vendita in altri paesi – compresa l'Italia – ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo.

