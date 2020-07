OPPO Watch pronto a fare il bis: in arrivo un nuovo smartwatch con Wear OS

Dopo il debutto in Cina, da pochissimo OPPO Watch – primo smartwatch della casa asiatica – ha debuttato anche in Europa, precisamente in Germania. A quanto pare l'azienda si è appassionata non poco al settore degli indossabili: infatti è in dirittura d'arrivo un nuovo dispositivo equipaggiato con Wear OS di Google e il debutto è previsto tra una manciata di giorni.

OPPO Watch 2 in arrivo? Molto probabilmente si tratterà di una versione aggiornata del primo modello

Nelle scorsa ore l'azienda cinese ha rilasciato un breve teaser dedicato ad un indossabile, ma è ancora presto per parlare di OPPO Watch 2. Il primo modello è arrivato da pochissimo anche in patria (a marzo) e sembra quanto mai improbabile che la compagnia si cimenti nella seconda generazione così a stretto giro. Probabilmente si tratterà di una versione aggiornata dell'attuale modello, magari con qualche piccola miglioria e dedicato a specifici mercati internazionali.

Lo stesso modello europeo è stato lanciato con lo Snapdragon Wear 3100 mentre la variante cinese è equipaggiata con il SoC Wear 2500. Tornando alla prossima incarnazione di OPPO Watch il teaser in questione non rivela praticamente nulla a parte il design (essenzialmente invariato) e la presenza di Wear OS di Google a bordo. Che si tratti di una variante sprovvista della ColorOS Watch?

Il lancio è fissato per il 31 luglio, quindi – non appena ne sapremo di più – provvederemo ad informarvi sulle novità relative allo smartwatch.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

💰 Risparmia conper le migliori offerte dalla!⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu