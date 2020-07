OPPO Watch e OPPO Enco W11 ufficiali in Italia: prezzi, data di uscita e disponibilità

Nei giorni scorsi ci siamo trovati alla prese con il debutto in Europa di OPPO Watch, il primo smartphone della compagnia cinese. Il dispositivo è stato lanciato in Germania, ma ora la divisione italiana ha confermato l'arrivo anche nel nostro paese. Tuttavia bisognerà attendere ancora, ma per ingannare l'attesa sono già disponibili su Amazon le cuffie TWS OPPO Enco W11, soluzione in-ear dal design piccolo e confortevole. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di queste novità.

OPPO Watch arriva in Italia: tutto sul primo smartwatch del brand

Per quanto riguarda OPPO Watch, il primo indossabile del brand arriverà in Italia dopo l'estate. Al momento non è ancora disponibile una data precisa, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli. Il nuovo smartwatch della casa cinese arriva nelle versioni da 46 mm nella colorazione Black e in quella da 41 mm nelle colorazioni Black e Pink Gold. Il dispositivo è equipaggiato con Wear OS di Google, mentre la ricarica rapida VOOC permetterà di beneficiare di una giornata di batteria in appena 15 minuti.

Dato che un recap non fa mai male, vi ricordiamo che OPPO Watch nasce dall'attenzione per i dettagli e si è configurato subito fin dal debutto come un prodotto premium dall'anima sportiva, ma senza rinunciare all'eleganza. Il wearable adotta una pannello AMOLED da 1.91″ a doppia curvatura con un rapporto schermo/corpo del 72.76% con una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3. Il tutto è protetto da un pannello in vetro 3D, con un telaio in lega di alluminio. La versione da 41 mm presenta un display da 1.6″ a 301 PPI.

Tramite Wear OS è possibile sfruttare il pacchetto completo di applicazioni e servizi Google, compresi Google Pay e Maps. Non manca il supporto al GPS/Glonass, così come tante modalità legate allo sport. Inoltre lo Sleep Tracking fornice un rapporto dettagliato del sonno. Immancabile la resistenza all'acqua fino a 5 ATM (3 ATM per il 41 mm).

Per concludere, il modello da 46 mm adotta una batteria da 430 mAh ed offre fino a 21 giorni di autonomia in modalità risparmio energetico (fino a 36 ore in modalità smart); la variante da 41 mm integra un'unità da 300 mAh e promette fino a 14 giorni in modalità risparmio energetico, che scendono a 24 ore in modalità smart.

Al momento l'azienda cinese non ha ancora confermato il prezzo di vendita: non appena sarà svelato provvederemo ad aggiornare l'articolo.

OPPO Enco W11 sono le nuove cuffie TWS: prezzo e disponibilità

In occasione dell'annuncio del debutto del suo smartwatch in Italia, OPPO ha lanciato anche le cuffie TWS Enco W11, soluzione da utilizzare senza l'ingombro dei fili e dotati di trasmissione Bluetooth binaurale simultanea, bassi potenziati, 20 ore di autonomia, resistenza all'acqua e alla polvere IP55.

Le cuffie OPPO Enco W11 sono già disponibili su Amazon, al prezzo di 39.90€ e con spedizione Prime. In basso trovate il link alla pagina del prodotto.

