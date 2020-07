OPPO inaugura il primo “store” in Italia, nel Tech Village di MediaWorld

Dopo l'apertura dello store ufficiale su Amazon, OPPO inaugura anche il primo punto vendita fisico con una configurazione a suo modo “sperimentale”: si tratta infatti di uno store ubicato all'interno del Tech Village di MediaWorld, aperto a Milano e primo della sua categoria. Ma di cosa si tratta esattamente?

MediaWorld apre a Milano il primo Tech Village al mondo, che ospita il primo store fisico italiano di OPPO

MediaWorld, leader in Italia nella distribuzione di elettronica, ha scelto Milano per aprile il primo Tech Village al mondo, un experience center dedicato all'innovazione, con la presenza diretta dei principali protagonisti internazionali del settore della tecnologia. L'area, progettata in collaborazione con il noto architetto Fabio Novembre, offre ai clienti e ai visitatori un'esperienza immersiva nella tecnologia, con sezioni dedicate a tutti gli ambiti dell'elettronica.

Sono presenti 24 “botteghe” tecnologiche gestite dai principali brand, le quali vanno a completare lo spazio di MediaWorld. Il Tech Village, posizionato all'incrocio tra Viale Certosa e Viale Renato Serra, che impiega circa 150 persone, è parte integrante della strategia evolutiva di MediaWorld che continua a investire sul territorio nazionale con progetti innovativi e concept store all'avanguardia, contribuendo a stimolare il dinamismo nel retail. Questo particolare spazio è stato strutturato come una tipica piazza italiana, che presenta sull'esterno il porticato con le “botteghe” più importanti del centro. All'interno della piazza trova spazio il “mercato”, mentre al centro è presente l'area eventi e “scoperta”.

Tra le compagnie che hanno scelto di essere parte di questa novità troviamo anche OPPO: la compagnia cinese ha inaugurato quello che è a tutti gli effetti il primo store fisico in Italia. Per quanto riguarda gli altri brand presenti abbiamo AEG, Amazon, Apple, Bose, Dyson, Garmin, Haier, HP, Huawei, LG, Logitech, Moulinex, Nespresso, Rowenta, Samsung, SKY, Sony, Vodafone e Xiaomi.

