OPPO Reno 5 sarà un top di gamma, grazie a Qualcomm

La variante occidentale di OPPO Reno 4 e 4 Pro sono appena stati ufficializzati ma già si pensa a come sarà OPPO Reno 5. Di tutti i modelli della famiglia Reno, soltanto tre sono considerabili top di gamma. Mi riferisco a OPPO Reno 5G, Reno 10x Zoom e il più recente Reno Ace, mentre i più diffusi Reno 2, Reno 3 e Reno 4 (e varianti annesse) si attestano nella fascia più tipicamente mid-range. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Digital Chat Station, il successore di Reno 4 sarà un flagship con tutti i crismi. A partire dall'utilizzo di un chipset pregiato, non ancora specificato ma che apparterrebbe alla serie Snapdragon 8xx di Qualcomm.

Il prossimo modello della serie OPPO Reno sarà un vero e proprio flagship

Il nome OPPO Reno 5 non è ancora delineato, pertanto non è da escludere che OPPO possa scegliere di adottare un nome meno lineare. Così come accaduto per Reno 10x Zoom o Reno Ace, il produttore potrebbe affibbiargli un nome commerciale atipico e/o che prenda ispirazione da una delle sue caratteristiche chiave. Non sappiamo neanche quando verrà presentato ma non pare sarà un fatto recente. Pertanto non è detto che sia lo Snapdragon 865+ il chipset coinvolto, bensì il prossimo Snapdragon 875 che, fra l'altro, potrebbe caratterizzare Huawei P50.

