OPPO Reno 4 vicino al lancio in Europa: ecco alcune specifiche tecniche

Stiamo parlando già da diverse settimane sempre degli stessi smartphone, ovvero OPPO Reno 4 e Reno 4 Pro. Questi dispositivi, infatti, sono molto attesi in ambito internazionale e, nelle ultime ore, pare che abbiano ricevuto parecchie certificazioni. Al momento, infatti, crediamo che le specifiche mostrate in Europa siano diverse da quelle che abbiamo visto durante la presentazione avvenuta in Cina. Diciamo che sotto certi aspetti, però, non è che cambi poi così molto fra questi device.

Reno 4 riceve la certificazione dal Bluetooth SIG

Passando dal Bluetooth SIG, Reno 4 ha quasi confermato la sua imminente presentazione in Europa. Anche negli scorsi giorni sono giunti nuovi leak che, in parte, hanno espresso la volontà di OPPO di portare questi smartphone fuori dal mercato asiatico. Dando un'occhiata alle varie certificazioni, dunque, vediamo come il nome in codice della versione normale sia CPH2089, mentre il modello Pro mostra il nome CPH2091. Dai documenti del Bluetooth SIG, di TUV Rheinland e Wi-Fi Alliance, poi, sappiamo che entrambi saranno dotati di connettività Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 5.1, montando la ColorOS 7.2, basata su Android 10.

Sebbene Reno 4 non mostri alcuna differenza rispetto alla variante cinese, Reno 4 Pro potrebbe essere leggermente diverso, implementando una frequenza di aggiornamento maggiore. Si passerà, quindi, dai 90Hz ai 120Hz. Entrambi gli smartphone, comunque, saranno equipaggiati con un SoC Snapdragon 765G con una RAM fino a 12 GB e batteria da 4.000 mAh. A livello di display, invece, la versione base avrà una diagonale da 6,43″, mentre su quella Pro risiederà un'unità da 6,55″.

