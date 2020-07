OPPO Reno 4 Pro: la variante Global sarà differente da quella cinese | Leak

Siamo sempre alle solite con questa serie. OPPO lancia in Cina la sua linea Reno e, qui in Europa, arriva un prodotto differente. Questa politica è già stata applicata diverse volte dal brand cinese, che anche con Reno 3 Pro aveva deciso di differenziare i due prodotti. Potrebbe, dunque, comportarsi nella stessa maniera anche in questo caso, con Reno 4 Pro, proponendo una variante Global diversa, sotto certi aspetti, da quella lanciata in Cina circa un mese fa.

Reno 4 Pro avrà un refresh rate pari a 120Hz?

Here's something exclusive for you. I can confirm that Oppo is indeed bringing a premium device to India, which will likely be the Oppo Reno 4 Pro. For india, it'll be different, 3D curved display will stay, refresh rate and size will change.

Feel free to retweet 😉 #oppoIndia pic.twitter.com/aWPOaF3i86 — Mukul Sharma (@stufflistings) July 3, 2020

Da quello che abbiamo potuto capire in queste ore, diversi leaker avrebbero detto la propria in merito a questo smartphone. Sembra, infatti, che OPPO Reno 4 Pro sia destinato ad arrivare in Europa ma in una veste leggermente diversa da quella che già conosciamo. Non tanto per quanto riguarda il prifilo estetico, quanto più per alcune caratteristiche tecniche. Dando un'occhiata a questi leak, dunque, qualcuno paventa la possibilità che il refresh rate per il nostro mercato possa essere addirittura più elevato. Si passerebbe, dunque, dai 90Hz della versione cinese a ben 120Hz.

Potrebbe cambiare anche il chipset montato a bordo di questo smartphone, ma al momento non sappiamo bene per quale modello possa optare il brand. Vi ricordo, infatti, che su questo dispositivo trova spazio un SoC Snapdragon 765G di Qualcomm. Difficile pensare, dunque, che OPPO possa optare per una soluzione tanto diversa, dato che le prestazioni offerte da questo processore sono già di altissimo livello. Cosa ne pensate voi?

