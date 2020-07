OPPO Reno 4 certificato in una nuova versione, con un look rinnovato

La serie Reno 4 ha debuttato in Cina nel corso del mese di giugno e da allora si attende il rilascio della versione Global. Per il momento non è stata ancora annunciata una data certa, ma sembra che il modello internazionale potrebbe arrivare con varie differenze in termini di specifiche rispetto alla controparte cinese. Il debutto per l'India sarebbe previsto il 20 luglio, mentre per l'Europa sono presenti varie certificazioni e nulla più. A proposito di documenti ufficiali, OPPO Reno 4 è stato certificato dall'ente taiwanese NCC con la sigla CPH2089 ed una back cover “leggermente” rivisitata.

OPPO Reno 4 certificato dall'NCC con una back cover atipica

Le immagini in alto arrivano direttamente dalla certificazione NCC e fanno riferimento alla versione di OPPO Reno 4 in dirittura d'arrivo a Taiwan. Fanno seguito anche varie foto dello smartphone in questione e il “colpo di scena” si presenta con la cover posteriore, disponibile in una variante inedita, non disponibile in Cina. Il retro ospita una tripla fotocamera nell'angolo in alto a sinistra, inclusa in un modulo rettangolare insieme al Flash LED e all'autofocus laser.

Ma la vera chicca è il pannello, arricchito da una texture composta dalle lettere O e P intrecciate.

Frontalmente abbiamo un display con un foro nell'angolo in alto a sinistra, dedicato alla selfie camera. Lungo il bordo sinistro trova spazio il bilanciere del volume, mentre al lato opposto abbiamo il pulsante di accensione. Il bordo inferiore ospita invece lo speaker, un porta Type-C, il microfono e lo slot SIM. Al momento non ci sono dettagli sulle specifiche della versione taiwanese di OPPO Reno 4, ma questa certificazione dimostra che non manca molto al debutto.

Che ne pensate di questa back cover decisamente “celebrativa”? Apprezzate o preferite qualcosina di più canonico?

