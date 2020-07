OPPO Reno 2Z a 239€ ed altri smartphone in offerta da Unieuro

Dopo avervi segnalato l'arrivo delle OnePlus Buds e del nuovo Nord su Amazon, le Redmi AirDots 2 in offerta lampo e tante altre promo nel corso della settimana, ora tocca a Unieuro dire la sua, con OPPO Reno 2Z disponibile a prezzo scontato ed un altro paio di dispositivi proposti ad una cifra niente male.

OPPO Reno 2Z scende di prezzo con le offerte di Unieuro

Per quanto riguarda le offerte dedicate agli smartphone del brand, partiamo da OPPO Reno 2Z, disponibile in sconto sul sito di Unieuro fino al 2 agosto. Il dispositivo viene proposto nella versione Black (8/128 GB) a 239.9€ mentre la versione White, sempre con il medesimo taglio di memoria, è acquistabile a 249.9€. Ricordiamo che lo shop online di Unieuro offre sia la consegna a domicilio gratuita che il ritiro in negozio, qualora preferiate la seconda opzione. Se siete interessati all'acquisto del dispositivo, qui trovate la nostra recensione, utile per valutarne pro e contro.

Le offerte continuano con OPPO A5 e OPPO A91, rispettivamente al prezzo di 148€ e 279€ (il secondo anche nella colorazione Blue). Se siete interessati ad altri sconti da Unieuro vi segnaliamo la presenza dello Xiaomi Mi Note 10 Lite (6/128 GB) a 299.9€ e di Huawei Watch GT a 99.9€.

