OPPO Reno 10x Zoom si aggiorna: ecco le novità della fotocamera

Dopo tanto tempo dall'uscita di questo OPPO Reno 10x Zoom siamo ancora qui a parlarne. Questo perché l'azienda non ha mai smesso di supportare tale dispositivo in questi anni, aggiungendo sempre nuove funzioni e feature che, ad oggi, lo rendono un prodotto ancora più interessante. Nelle ultime ore, dunque, è arrivato un altro update, a distanza di poco tempo dall'ultimo, che aggiunge alcune importanti funzioni al comparto fotografico.

Reno 10x Zoom ora può registrare video dal teleobiettivo

Alcune opzioni avrebbero potuto essere aggiunte già da diverso tempo. Solo adesso, però, con l'arrivo della patch di sicurezza di giugno 2020, su OPPO Reno 10x Zoom è possibile fare alcune cose, soprattutto con la fotocamera. Da qualche ora, quindi, in Cina è possibile registrare video con questo smartphone sfruttando anche il teleobiettivo ultra-wide ed il periscopio. Non male, dunque, per uno smartphone che ha fatto sempre del suo punto di forza proprio tale comparto.

Vi ricordo, comunque, che a bordo trova già spazio la ColorOS 7, basata su Android 10. Al momento, quindi, l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato in questo articolo è disponibile solo per il mercato asiatico. Non sappiamo, se a breve, raggiungerà anche l'Europa. Restiamo in attesa, quindi, di ulteriori dettagli a riguardo.

