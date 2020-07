OPPO Reno 10X Mark 2 certificato: in arrivo un nuovo Super Camera Phone?

Dopo l'arrivo della serie Find X2 e dei nuovi modelli della gamma Reno 4, sembra che il celebre dispositivo Reno 10X (qui trovate la nostra recensione) avrà un successore. Il nome dovrebbe essere OPPO Reno 10X Mark 2 e ovviamente si tratterà di un Camera Phone d'eccezione, equipaggiato con un modulo a periscopio. Ecco i primi dettagli dal TENAA, insieme alle indiscrezioni trapelate nelle scorse ore.

OPPO Reno 10X Mark 2: ecco i primi dettagli dal TENAA

La serie Reno 4 debutterà anche in India, ma – in base a quanto rivelato da alcuni dirigenti del brand sui social – arriverà anche un modello di fascia alta. Non sono presenti dettagli sulle specifiche eppure ha iniziato a fare capolino il nome OPPO Reno 10X Mark 2, il quale dovrebbe avere dalla sua il SoC Snapdragon 865 ed un comparto fotografico dotato di un teleobiettivo con sistema a periscopio. Il lancio sarebbe previsto nel corso dell'estate, ma ad oggi manca ancora una data.

Nel frattempo sul portale del TENAA sono arrivati due nuovi modelli, siglati PDYM20 e PDYT20. Si tratta di varianti dello stesso smartphone, come dimostrerebbero anche le specifiche riportate dall'ente certificativo cinese. Entrambi i device misurano 162.2 x 75.0 x 7.9 mm e montano un display da 6.5″. La certificazione presente il supporto Dual SIM 5G SA/NSA, mentre la batteria è un'unità da 3945 mAh. Le specifiche del TENAA si fermano qui ma siamo certi che nei prossimi giorni arriveranno immagini ed altre caratteristiche (come da tradizione).

Tornano alle voci di corridoio, sembra che OPPO Reno 10X Mark 2 possa puntare ad uno zoom ottimo 5X e digitale 100X, con stabilizzazione OIS e un pannello con bordi curvi, sensore ID integrato e refresh rate a 90 HZ. Non mancherebbero poi 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. Ricordiamo che queste specifiche sono semplici indiscrezioni, ben diverse rispetto ai dati certi offerti dal TENAA. Restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare l'articolo.

