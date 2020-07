Se c'è un brand sempre sulla cresta dell'onda in ogni campo tecnologico, quella è sicuramente OPPO. Il colosso cinese negli ultimi anni ha ricevuto in poco tempo sempre più consensi nel mercato europeo, sia per i suoi prodotti che per i suoi progetti. L'ultimo in cantiere riguarda la rete 5G, dato che OPPO è diventato partner di Vodafone ed Ericsson per la costruzione di reti con tecnologia SA (Stand Alone) nel Regno Unito e si prodigherà anche nella distribuzione.

OPPO partner di Vodafone ed Ericsson per il 5G SA: arriva la svolta per il Regno Unito?

Il nuovo network di OPPO in collaborazione con Vodafone ed Ericsson è stato progettato all'Università di Coventry nel Regno Unito, basandosi sulle piattaforme mobile Qualcomm Snapdragon 865 ed il Mediatek Dimensity 1000L. Infatti, lo sviluppo della rete 5G SA è stato effettuato tramite i chipset del Find X2 Pro e del Reno 3 5G, proprio per adattare questo tipo di connessione su entrambe le soluzioni. Questa nuova partnership permetterà non solo la navigazione ad alta velocità, ma sarà utile per i server scolastici al fine di donare agli studenti un accesso più rapido alle informazioni utili all'apprendimento.

Tutto questo è sicuramente una svolta nel campo delle telecomunicazioni, che nel tempo passeranno ad un sistema di connessione 5G molto più stabile e diretta, cosa che attualmente è ancora in via sperimentale. In ogni caso, per il Regno Unito potrebbe essere la spinta per iniziare il processo di distacco dalle infrastrutture di Huawei, come è nei piani per il 2023.

