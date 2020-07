OPPO K7 sarà il nuovo modello 5G con Snapdragon 765G

OPPO si sta apprestando a portare il 5G in tutte le sue famiglie di dispositivi, come dimostrerà il lancio di OPPO K7 5G. Dopo la serie Reno, Find e A, anche quella K sarà dotata di supporto alla nuova connettività mobile. Questo sarebbe possibile grazie all'implementazione dello Snapdragon 765G, lo stesso SoC adottato su Reno 4 e 4 Pro, così come Find X2 Neo e X2 Lite.

Lo Snapdragon 765G guiderà il comparto tecnico del nuovo OPPO K7

Rispetto al suo predecessore OPPO K5, il prossimo OPPO K7 5G porterebbe avanti lo stesso schermo, con un'unità AMOLED da 6.4″ Full HD+. Salvo cambiamenti inaspettati, dovrebbe essere mantenuto anche lo stesso sensore ID sotto allo schermo per il sensore biometrico. I rumors parlano anche di una quad camera con sensore primario da 48 MP, oltre ad una batteria da 4.025 mAh con ricarica rapida VOOC 4.0 a 30W. La fotocamera sarebbe “peggiore” sulla carta rispetto ai 64 MP di OPPO K5, ma godrebbe di un sensore più evoluto che non baderebbe troppo alla corsa ai MP.

