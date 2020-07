A fine giugno la compagnia cinese ha dato il via il roll out al nuovo aggiornamento della ColorOS 7.1 dedicato a Find X2 Pro, con le ultime patch di sicurezza. Come pronosticato è bastato pazientare alcuni giorni ed ecco che l'update ha cominciato a fare capolino anche da noi. L'aggiornamento in questione è attualmente in fase di rilascio in Italia e oltre a coinvolgere OPPO Find X2 Pro è disponibile anche per la versione Find X2 Lite.

OPPO Find X2 Pro e Find X2 Lite: il nuovo aggiornamento per l'Italia porta le patch di giugno (e non solo)

Il nuovo aggiornamento della ColorOS 7.1 per OPPO Find X2 Pro disponibile in Italia porta il firmware alla versione CPH2025_11_A24 ed arriva con un peso di 448 MB. Ora è possibile bloccare un'app clone usando la funzione Blocco app; inoltre è stata migliorata la stabilità del sistema e le prestazioni dello stesso. In base a quanto si legge è stata ottimizzata anche la funzione di tocco accidentale per i gesti da entrambi i lati e quelli di scorrimento. I miglioramenti comprendono anche le prestazioni di rete e di chiamata mentre lato sicurezza troviamo le patch di giugno 2020.

L'update è attualmente in fase di roll out e dovrebbe raggiungere tutti i modelli interessanti nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda OPPO Find X2 Lite, il nuovo aggiornamento per l'Italia non sembra ancora essere disponibile via OTA. Al momento il nuovo firmware è disponibile al download sul sito ufficiale del supporto clienti italiano (a questa pagina). Se non volete procedere con il flash manuale, pazientate fino a che non sarà in rilascio (presumibilmente nel corso dei prossimi giorni).

Ringraziamo il gruppo Telegram OPPO Italia e Lorenzo per la segnalazione.

