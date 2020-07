OPPO Find X2 Pro: in questa “Limited Edition” dov’è la selfie camera?

Da qualche tempo, ormai, è uscito sul mercato OPPO Find X2 Pro. Questo dispositivo rappresenta il vero top di gamma del brand, espressione delle sue più elevate competenze in ambito tecnologico. Da poche ore, tra l'altro, questo device è arrivato anche in Italia, nel listino di Vodafone, ad un prezzo tutt'altro che economico. Malgrado questo, comunque, si tratta di un ottimo smartphone, sotto diversi aspetti, che non ha quasi nulla da invidiare ad altri top di gamma concorrenti. Nelle scorse ore, però, pare che l'azienda abbia rilasciato alcune particolari immagini di una possibile “Limited Edition” di questo dispositivo, con caratteristiche davvero uniche.

Find X2 Pro “perde” la fotocamera frontale, ma non solo

Dando un'occhiata al design di questi render a colori, notiamo un design molto particolare sulla parte posteriore. Tutte le scocche di questi dispositivi, infatti, presentano qualcosa di nuovo, anche solo a livello estetico. Notiamo, però, come il comparto fotografico sia identico in tutti i modelli, fatta eccezione per la posizione del doppio flash LED che, in alcuni casi, occupa diverse posizioni.

Al momento non sappiamo se questi brevetti siano, o meno, affidabili. Dalla redazione di LetsGoDigital provengono queste immagini che, di fatto, sembrano mostrare quasi un'edizione limitata dello smartphone di punta di OPPO. Sebbene in alto, poi, venga inserito il logo di Lamborghini, non crediamo che questa possa rappresentare un'altra Lamborghini Edition. Quello che stupisce più di tutti, inoltre, è l'assenza della fotocamera frontale, che in questi render è stata proprio omessa. Dove si trova, dunque? Forse nel disegno non è stata inserita, perché ritenuta poco importante ai fini estetici. Probabilmente l'azienda sta pensando ad una soluzione diversa in tal senso, inserendo tale componente magari sotto al display.

Non abbiamo nessuna conferma ufficiale a riguardo, dunque attendiamo qualche delucidazioni in più in merito a queste immagini.

