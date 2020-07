OPPO entra nel listino Vodafone: ecco quali sono gli smartphone disponibili

Dopo diversi anni, OPPO ha deciso di entrare anche sul mercato internazionale. Questo è accaduto, ormai, già diversi anni fa e, da quel momento, non l'azienda non si è più fermata. Sono arrivati, anche qui in Italia, diversi interessanti prodotti appartenenti a diverse fasce di prezzo. Da ora, però, sarà possibile anche recarsi nei centri Vodafone e poter acquistare, nei vari store, alcuni device del brand. Di seguito vado ad indicarvi quali, e a quale prezzo.

Find X2 Pro e Find X2 Lite sono acquistabili con Vodafone

Dando un'occhiata alla lista dei prodotti OPPO disponibili in Vodafone, non troviamo troppi smartphone. Da un certo punto di vista, infatti, sembra che l'azienda cinese abbia voluto portare solo il meglio nel nostro Paese, dando dimostrazione della propria forza. Motivo per cui, dunque, tra i prodotti attualmente in vendita troviamo, ad esempio, OPPO Find X2 Pro, il top di gamma del brand, ad un prezzo di 1199,99 euro. Non manca, poi, Find X2 Lite, un dispositivo sempre dotato di 5G, al prezzo di 499,99 euro. Chiude il cerchio OPPO A72 (4G) venduto per 279,99 euro.

L'utimo smartphone che abbiamo citato, ovvero OPPO A72, sarà inserito anche all'interno di una particolare iniziativa, detta Vodafone Italian Summer. Coloro che sono già clienti Vodafone, ma anche quelli che ancora non lo sono, avranno la possibilità di acquistare in contanti il telefono, quest'estate, al prezzo promozionale di 229,99 euro.

