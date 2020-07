La crescita di OPPO negli ultimi due anni è stata davvero importante: il brand cinese ha mosso i primi passi verso l'Occidente ed è stato un successo quasi immediato. Proprio per questo, è stato selezionato come brand cinese che ha ottenuto la crescita più rapida secondo la Top 50 stilata da BrandZ dei migliori marchi cinesi a livello globale.

OPPO: secondo la Top 50 di BrandZ è il marchio cinese che ha ottenuto la crescita globale più rapida

Nella classifiche BrandZ, redatta da Kantar e Google, troviamo anche quella dei 50 marchi cinesi migliori a livello globale. E se Huawei ha distaccato in maniera netta gli altri produttori di smartphone, OPPO è sicuramente il brand che ha ottenuto la crescita più rapida nel mercato Global, classificandosi dodicesima con un growth rate del 51%.

Ma quali sono i segreti di questa crescita così importante da parte di OPPO? A parte le fortunate serie Reno e Find, che sono ora rappresentate dal Reno 4 e la gamma Find X2, l'introduzione di un ecosistema completo e perfettamente connesso ha convinto gli utenti della genuinità del marchio, che è risultato anche essere tra i più trasparenti e corretti sul mercato.

Inoltre, la spinta per OPPO potrebbe essere arrivata anche nella forte concentrazione in Europa che il colosso cinese sta improntando alla sua strategia di marketing, grazie al nuovo quartier generale di Dusseldorf ed i grandi investimenti sul 5G nel Regno Unito. Solo il futuro ci dirà se vedremo presto il marchio di Tony Chen ancora più in alto.

😍 Non prendere impegni per le ore 12 del 17 luglio, commenteremoin compagnia di. Sveleremo alcune BOMBE esclusive, vi daremo dei codici sconti per lo store ufficiale e tante altre chicche. Non puoi perderla! La DIRETTA avrà luogo QUI