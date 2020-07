OPPO: certificato il nuovo smartphone CPH2123, prime specifiche

Impegnato nella preparazione della commercializzazione di Reno 4 Pro in versione Global, OPPO guarda anche alla fascia low end ed un nuovo smartphone 4G con nome in codice CPH2123 ha ricevuto di recente la certificazione FCC, da cui si possono ricavare già le prime specifiche.

OPPO CPH2123: prime specifiche su connettività e batteria

Dalla certificazione FCC, possiamo constatare come questo nuovo OPPO CPH2123 sarà uno smartphone medio-base gamma, con connessione 4G ma con NFC, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi Dual Band. Per quanto riguarda poi la batteria, potrebbe avere una ricarica fino a 9V ed una capacità di 4000 mAh. Insomma, al minimo della ricarica rapida, chiaro indizio sulla fascia di prezzo in cui andrà a posizionarsi.

Infine, si sa già quale sarà il software equipaggiato, cioè la ColorOS 7.2 basata su Android 10. Mentre per il form factor dello smartphone, avremo misure di 160.1 x 77 x 8.5 mm per un peso di 164 grammi.

Non si conosce al momento molto altro in merito alle specifiche, che mancano sia di chipset, che di fotocamere che di display. Ovviamente, non esistono ancora indicazioni su un eventuale prezzo o disponibilità per questo OPPO CPH2123. Probabilmente, esso arriverà in seguito al prossimo A72 5G, che sarà il primo a montare il nuovo MediaTek Dimensity 720.

