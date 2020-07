OPPO AirVOOC 65W ufficiale: arriva la super ricarica wireless!

La compagnia cinese ha presentato la nuova tecnologia di ricarica rapida da 125W, una novità in grado di caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in appena 20 minuti. Davvero niente male ma le sorprese non finiscono qui. OPPO ha lanciato anche la nuova tecnologia di ricarica AirVOOC da 65W, soluzione senza fili ultra rapida con tanto di caricabatterie dedicato.

OPPO AirVOOC 65W porta la ricarica wireless al livello successivo

Se odiate l'ingombro dei fili ma al contempo volete beneficiare della ricarica rapida, allora la tecnologia OPPO AirVOOC da 65W è la soluzione che fa al caso vostro. Questa novità, presentata oggi in patria e in Europa, è in grado di caricare fino al 25% in appena 5 minuti mentre la ricarica completa (di una batteria da 4.000 mAh) avviene in appena 30 minuti; la nuova tecnologia adotta la tecnologia della pompa di carica isolata auto-prodotta e la progettazione parallela a doppia bobina per aumentare ulteriormente l'efficienza di carica wireless.

La AirVOOC 65W dispone di cinque misure di protezione in aggiunta alla funzione di rilevamento di oggetti estranei; inoltre non manca il supporto allo standard Qi. OPPO ha presentato anche un concept di caricabatterie wireless per la carica flash wireless AirVOOC da 65W. Quest'ultimo è caratterizzato da un vetro scolpito, realizzato con la tecnologia della prototipazione rapida senza stampo, e rappresenta la prima applicazione di questo tipo di tecnologia all'interno del mercato dell'elettronica di consumo.

La parte inferiore del caricabatterie è dotata di un refrigeratore a semiconduttore per regolare il calore in entrata e in uscita, garantendo così che il portatile non sia caldo dopo la carica dell'apparecchio. In questo caso, la temperatura del retro del telefono viene mantenuta più bassa di oltre 2℃ rispetto a quella di utilizzo del solo ventilatore per dissipare il calore. Il design unico rende la ricarica del telefono cellulare più pratica e garantisce la capacità di ricarica ad alta potenza.

Grazie a queste caratteristiche all'avanguardia, la carica flash wireless AirVOOC da 65W fornisce un'esperienza di ricarica unica e senza precedenti e potrebbe diventare la prima scelta degli utenti nell'era dei 5G.

