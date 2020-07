OPPO A72 5G: ufficiale il primo smartphone con MediaTek Dimensity 720

Nelle scorse settimane, il nuovo medio di gamma votato al 5G del brand cinese era spuntato prima sul TENAA e poi nel portale di China Telecom, offrendoci un'ampia panoramica sulle sue specifiche. Ora, OPPO A72 5G è stato svelato silenziosamente in patria e lanciato sul mercato cinese senza troppe cerimonie: ecco tutti i dettagli su scheda tecnica, prezzo e disponibilità del primo smartphone equipaggiato con il SoC MediaTek Dimensity 720.

OPPO A72 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Display, design e caratteristiche del nuovo modello 5G

Come abbiamo avuto modo di vedere in anticipo grazie alle varie certificazioni ricevute in Cina, OPPO A72 5G è uno smartphone di fascia media dal design moderno ed accattivante, con un ampio display da 6.5″ Full HD+ con tanto di refresh rate a 90 Hz ed un rapporto dimensioni/schermo del 90.5% grazie all'utilizzo di un foro per la selfie camera (da 8 MP).

Il lettore d'impronte è integrato nel pulsante di accensione laterale mentre la scocca ospita il solo triplo modulo fotografico, soluzione quadrata con un sensore da 16 MP accompagnato da un grandangolo da 119° (8 MP) ed un'aggiunta da 2 MP dedicata alla profondità di campo.

Si tratta del primo smartphone al mondo mosso dal MediaTek Dimensity 720, chipset 5G Dual Mode realizzato a 7 nm, con una frequenza massima di 2.0 GHz. Di seguito trovate tutti i dettagli circa la scheda tecnica completa di OPPO A72 5G.

Scheda tecnica

display LCD IPS da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080), rapporto in 20:9, refresh rate a 90 Hz e punch hole;

con risoluzione (2400 x 1080), rapporto in 20:9, refresh rate a 90 Hz e punch hole; dimensioni di 162.2 x 75 x 7.9 mm per 175 grammi di peso;

per 175 grammi di peso; processore octa-core MediaTek Dimensity 720 fino a 2.0 GHz;

GPU ARMMali-G57;

8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128 GB di storage UFS 2.1 non espandibile;

di storage UFS 2.1 non espandibile; lettore d'impronte laterale;

tripla camera da 16 + 8 + 2 MP con autofocus, grandangolo con FOV 119° e Flash LED;

con autofocus, grandangolo con FOV 119° e Flash LED; fotocamera frontale punch-hole da 8 MP ;

; Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS;

Batteria da 4.040 mAh forse con ricarica rapida da 18W ;

forse con ricarica rapida da ; Sistema Operativo Android 10 con ColorOS 7.

OPPO A72 5G è ufficiale in Cina – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di OPPO A72 5G è di 1.899 yuan, circa 232€ al cambio. Attualmente il dispositivo è in preorder in Cina nelle colorazioni Simple Black, Neon e Oxygen Violet mentre le vendite partiranno dal 31 luglio. Ancora non è chiaro se il dispositivo debutterà in versione internazionale: a maggio OPPO ha lanciato il suo A72 4G in Italia, dispositivo dotato di una Quad Camera ed un SoC Snapdragon. Non ci ci sono notizie ufficiali in merito ma non appena sapremo qualcosa circa un possibile debutto anche da noi, provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli.

