Nelle scorse settimane il sito del TENAA ha certificato un dispositivo siglato PDYM20/PDYT20, erroneamente indicato come A92 5G dalle varie indiscrezioni. Tuttavia il dispositivo è comparso nel portale di China Telecom e il gestore asiatico ha confermato che si tratterà invece di OPPO A72 in versione 5G.

OPPO A72 5G: tutto quello che sappiamo, tra TENAA e China Telecom

Design e caratteristiche

Nonostante il nome richiami il modello presentato a maggio, OPPO A72 5G non sembra avere molto in comune con il dispositivo A72 base. A questo giro, infatti, il costo del 5G si fa sentire: le fotocamere scendono a tre e il modulo principale da 48 MP cede il posto ad un comparto da 16 + 8 + 2 MP. Da un design rettangolare si passa ad un look quadrato, mentre la back cover resta pulita, prima del lettore d'impronte (integrato nel pulsate di accensione laterale).

Frontalmente abbiamo ancora una volta un display da 6.5″ Full HD+ con un foro in alto a sinistra per la selfie camera. Con il modello 5G si passa ad un sensore da 8 MP (contro i 16 MP di A72 standard). Di seguito trovate tutti i dettagli dal TENAA, dove – ricordiamo – il dispositivo è comparso con la sigla PDYM20/PDYT20.

Scheda tecnica

Display LCD IPS da 6.5″ con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080);

con risoluzione (2400 x 1080); dimensioni di 162.2 x 75 x 7.9 mm per 175 grammi di peso;

per 175 grammi di peso; processore octa-core da 2.0 GHz (presumibilmente MediaTek Dimensity 800);

4/6/8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte laterale;

tripla camera da 16 + 8 + 2 MP con autofocus e Flash LED;

con autofocus e Flash LED; fotocamera frontale punch-hole da 8 MP ;

; Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS;

Batteria da 4.040 mAh forse con ricarica rapida da 18W ;

forse con ricarica rapida da ; Sistema Operativo Android 10 con ColorOS 7.1.

OPPO A52 5G – Prezzo e disponibilità in patria

Il fatto che il dispositivo sia stato certificato dal TENAA e da China Telecom significa che il lancio è ormai imminente: non abbiamo ancora una data precisa (pare che arriverà entro il 31 luglio), ma è probabile che ne sapremo di più nei prossimi giorni. In merito al prezzo di OPPO A52 5G, secondo il portale dell'operatore, si partirà da 1.699 yuan (213€) per la versione da 4/128 GB. I modelli con 6/8 GB di RAM dovrebbero costare, rispettivamente, 1.799 e 1.999 yuan, circa 225/250€ al cambio attuale.

Ovviamente si tratta di cifre riportate da China Telecom e sarà necessario attendere una conferma da parte di OPPO prima di darli per certi.

😍Lasta arrivando dal. Non puoi perderla! Tutti i dettagli qui QUI con tantie molto molto altro solo per